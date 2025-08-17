Real Madrid'de üçüncü sezonuna başlamaya hazırlanan Arda Güler, İspanyol devinde bambaşka bir dönemin eşiğinde. Türk futbolcunun, Real'de geçirdiği süreçteki değişimi ve gelişimi için Marca gazetesinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünde geçen ilk iki sezonunda istikrarlı bir süreç yakalayamayan Arda'nın, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle tek bir yaz mevsimi boyunca büyük bir aşama kat ettiği belirtildi.

REAL MADRİD'DE YENİ DÖNEM

Haberde, 2025/26 sezonunun Arda Güler için yeni bir hikaye olacağına vurgu yapılırken, Xabi Alonso'nun Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarısında Türk futbolcunun da payı olduğu belirtildi ve "Xabi, aradığı itibarı ona kazandırmak için oyunun kurallarını yeniden yazdı. Xabi'nin Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansı Güler olmadan mümkün olamazdı. İstatistiklere bakacak olursak, Arda, Xabi'nin teknik direktörlüğünde neredeyse her maça ilk 11'de başladı." yorumu yapıldı.

Arda Güler'in, İspanyol teknik adamın yönetiminde Real Madrid'deki kesin statüsünü belirleyeceği bir döneme girdiği ifade edildi. Arda'nın bu dönemde sonradan oyuna girmekten başrol oynamaya, kanatta görev almaktan merkezde pozisyon almaya evrildiği ve mevcut rolünde tüm yeteneklerini Mbappe ve Vinicius gibi arkadaşlarına hizmet etmekte kullanmayı başardığı vurgulandı.

Tirol'e karşı oynanan son hazırlık maçında, Türk futbolcunun saha içi pozisyonları herkesten önce düşünme konusunda yeteneklerini ortaya koyduğu ve oyun sezgisini gösterdiği bir performans sergilediği belirtildi.

Haberde, Arda'nın duran toplarda aldığı sorumluluğa da vurgu yapıldı ve bu sezon bu konuda da kilit bir oyuncu olacağı kaydedildi.

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Milli futbolcunun fiziksel anlamda da kendisini geliştirdiğinin altı çizilirken, "Daha kaslı ve iki mücadelelere karşı daha dirençli. Haftalarca süren çalışmalar sayesinde, elitlerin çılgınlığına dayanmasını sağlayacak fiziksel kondisyona kavuştu." yorumu yapıldı.