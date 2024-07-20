İSTANBUL 32°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'ta gündem Angel Correa
Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'ta gündem Angel Correa

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia da İspanyol basınından geldi. Siyah beyazlıların, Atletico Madrid'in gelecek sezon kadroda düşünmediği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Angel Correa'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

20 Temmuz 2024 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'ta gündem Angel Correa
ABONE OL

Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Angel Correa'nın durumunu takip ediyor.

Haberde, oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak ilerleyen günlerden somut bir teklif gelebileceği belirtildi.

SATIŞA İZİN VERECEK

Yeni bir transfer politikası izleyen Atletico Madrid'in Correa için gelecek teklife olumlu yanıt vereceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP VAR

Correa için Beşiktaş'ın yanı sıra Al-Ghafara'nın da oyuncuya talip olduğu ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.