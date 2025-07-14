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Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'den Marcus Rashford hamlesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertli ekibin, Katalan devi Bracelona'nın da gündeminde yer alan Marcus Rashford için devrede olduğu iddia dildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 12:27 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe'den Marcus Rashford hamlesi
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Transfere hız veren Fenerbahçe'nin gündemine Marcus Rashford'ı aldığı iddia edildi. İngiliz futbolcu için Barcelona da masada.

E-noticies'te yer alan habere göre, Barcelona, Raphinha ve Yamal'ı rotasyona sokabilecek bir futbolcu arıyor. Daha önce Milan'dan Leao, Liverpool'dan Luis Diaz ve Athletic Bilbao'dan Nico Williams'a ilgisi bulunan Barcelona, bu transferlerde mutlu sona ulaşamadı.

İspanyol ekibinin son gözdesinin ise Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcus Rashford olduğunu belirtildi.

Raphinha'nın ise kendisine rakip olabilecek Marcus Rashford'ın transferine çok sıcak bakmadığı ve Fenerbahçe'nin bu transfer yarışından galip çıkmasını umduğu aktarıldı.

Haberde Fenerbahçe'nin Rashford'ın çıkış ücreti olan 40 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ve hafta sonu görüşme olacağı aktarıldı.

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