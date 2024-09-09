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Spor

İspanyol basınından sürpriz iddia! Galatasaray'ın teklifinde Mourinho etkisi

İspanyol basınında çıkan habere göre Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından Avrupa'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Jose Mourinho'dan sonra dünyaca ünlü futbolcuların Süper Lig'i tercih etmesinin ardından Galatasaray'ın da Sergio Ramos'a teklif yaptığı ortaya çıktı.

9 Eylül 2024 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
İspanyol basınından sürpriz iddia! Galatasaray'ın teklifinde Mourinho etkisi
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Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

El Nacional, Galatasaray'ın şu an boşta olan 38 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a teklif götürdüğünü iddia etti.

Haberde Süper Lig'de bu dönem önemli transferlerin gerçekleştiği belirtilirken Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının bu transferlerin önünü açtığı belirtildi.

Jose Mourinho'nun Süper Lig'e güvenilirlik ve prestij kazandırdığı bu nedenle Avrupa futbolunda önemli isimler tarafından ligin dikkat çektiği aktarıldı.

Haberde Ramos'un kariyerinin son döneminde rekabetçi bir ligde mücadele etme fırsatının ilgisini çekebileceği de ifade edildi.

Sergio Ramos geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıktı. 3 bin 301 dakika sahada kalan 38 yaşındaki stoper 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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