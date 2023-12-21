Avrupa Adalet Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından yeniden kurulması gündeme gelen Avrupa Süper Ligi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Türk kulüpleri, ciddi anlamda Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı planlıyor.

İŞTE YENİ FORMAT

UEFA ve FIFA'nın rekabet hukukuna aykırı davrandığı yönünde karar alınmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nin yeni formatı da duyuruldu.

Buna göre; proje, toplamda 64 takım ve 3 ayrı klasmandan oluşacak. Avrupa Süper Ligi'nde Yıldız, Altın ve Mavi isimli 3 klasman olacak. Bu klasmanlardan Yıldız ve Altın'da 16'şar takım, Mavi klasmanda ise 32 takım olacak ve 3 klasman arasında da yükselme ve düşme olacak. Öte yandan turnuvaya katılım, liyakat esaslı olacak.

Bununla birlikte her takım bir sezon boyunca 7 iç saha ve 7 deplasman olmak üzere 14 maç yapacak. İlk aşaması lig usulüne göre oynanacak turnuvanın ikinci aşamasında play-off usulü uygulanacak.

PREMİER LİG EKİPLERİ YOK

İngiliz Hükümeti, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kulüplerin gelecekte benzer müsabakalara katılmasını engelleyecek mevzuatı yakında çıkaracağız." diyerek, İngiliz kulüplerinin Süper Lig'e katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.