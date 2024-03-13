İspanya La Liga devi Real Madrid'de Arda Güler için son karar verildi. Sezon başında Fenerbahçe'den R.Madrid'in yolunu tutan fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon çok fazla süre alamayan Arda Güler, sonunda kendini buldu. İyileşerek Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin verdiği süreleri en iyi şekilde değerlendiren 18 yaşındaki yıldız oyuncu, sonradan oyuna girerek Celta Vigo ağlarını sarsmış ve taraflı tarafsız herkesten büyük alkış toplamıştı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; kulüpte Güler için son karar verildi. Kiralanacağı konuşulan oyuncu, takımda kalacak ve Carlo Ancelotti'den şans bekleyecek.

SÜRESİ ARTACAK!..

Bu sezon toplamda 2 kez büyük sakatlık yaşayan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 93 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde tüm kritik kararların merkezinde olan İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez Arda Güler'in Real Madrid bünyesinde çok daha fazla gelişeceğini düşünüyor. Carlo Ancelotti'nin de bu doğrultuda genç yıldıza daha çok şans vermesi bekleniyor.

SABIRLI OLMALI

F.Bahçe'nin eski futbolcularından Şenol Çorlu, İspanyol basınına Arda Güler'in durumunu değerlendirdi: "Ancelotti doğru yapıyor. Onu en yakından izleyen ve tanıyan Ancelotti. Bundan sonra daha fazla süre alacaktır, sabırlı olmalı."