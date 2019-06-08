29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İspanyol medyasından bomba Arda Turan iddiası!

Mundo Deportivo, Barcelona'nın Arda Turan'ı elden çıkartmak istediğini; Arda Turan'ın da kariyerini Galatasaray'da bitirmek istediğini iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, kadrosunda düşünmediği futbolcuları paraya çevirmek istiyor ancak bu Katalanlar açısından beklendiği kadar kolay olmayacak.
 
Barcelona'nın ekonomik kazanç elde etmek istediği oyunculardan biri de Arda Turan... Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans'ın bugün manşete taşıdığı habere göre; Barcelona, Arda Turan'dan para kazanmak istiyor ancak bu durum neredeyse imkansız ve Arda da kariyerini Galatasaray'da bitirmenin hayallerini kuruyor.
 
Arda Turan'a 40 milyon euroluk bir yatırım yapan Barcelona, Arda'dan ödediğinden daha fazla para kazanmayı beklemiyor ancak sadece ödediği paranın bir kısmını kurtartmak istiyor. Barcelona bu yönde bir planlama yapsa da Arda'dan belirli bir bonservis bedeli kazanması mümkün değil..
 
Başakşehir ile Barcelona arasında yapılan sözleşmede Barcelona, Arda'nın satış hakkını saklı tutsa da şu ana kadar Katalan temsilcisine herhangi bir teklif gelmedi. Başakşehir ile kiralık sözleşmesi devam eden Arda Turan, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istese de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı kulübün bu yönde bir planlaması bulunmuyor.
 
(Sporx)
 
 

Pençe Harekatında teröristler tarafından kullanılan bir sığınak tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'ta katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürdü

Beşiktaş'ta katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürdü

NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

Sayı 10-15'e düştü, Teröristler kaçacak delik arıyor

Sayı 10-15'e düştü, Teröristler kaçacak delik arıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Aşkı çok uzakta buldu ama evlenemiyor

Aşkı çok uzakta buldu ama evlenemiyor

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Aşkı çok uzaklarda buldu ama evlenemiyor

Aşkı çok uzaklarda buldu ama evlenemiyor

Emekliye eşit zam

Emekliye eşit zam

Türkiye'nin Venedik'i... 2600 yıllık köye akın ettiler

Türkiye'nin Venedik'i... 2600 yıllık köye akın ettiler

NASA o istasyonu turizme açıyor!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA