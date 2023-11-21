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Spor

İspanyol motosikletçi Alvaro Bautista'ya sakatlık şoku!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden İspanyol motosikletçi Alvaro Bautista'ya boyun sinirlerinde sıkışma teşhisi kondu.

21 Kasım 2023 Salı 21:51 - Güncelleme:
İspanyol motosikletçi Alvaro Bautista'ya sakatlık şoku!
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda son iki sezonun şampiyonu İspanyol motosikletçi Alvaro Bautista'ya boyun sinirlerinde sıkışma teşhisi kondu.

Takımı Aruba Ducati'den yapılan açıklamada, özel davetiye ile MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya Grand Prix'si test sürüşlerine katılan 39 yaşındaki İspanyol sürücünün, boynunda hissettiği ağrı nedeniyle sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Bautista'nın, MotoGP'ye katılımı öncesinde İspanya'daki Jerez Pisti'nde test sürüşü sırasında kaza yaptığı ve söz konusu sakatlığın bu sırada meydana geldiği kaydedilen açıklamada, tedavisine başlanan İspanyol sporcunun ilerleyen günlerde yeniden detaylı sağlık kontrolüne gireceği, ameliyata alınması yönünde henüz bir planlama yapılmadığı ifade edildi.

Pilotlar klasmanında 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sonraki iki sezonu ise Bautista'nın gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

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