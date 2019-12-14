İspanyol teknik adamdan, milli futbolcuya onay çıkmadı!

16.hafta sonunda ligde sadece 13 puan toplayan ve 18.sırada yer alan Celta Vigo yaklaşık 1 ay önce teknik direktör değişikliğine gitmiş, Sportif Direktör Felipe Miñambres, Fran Escriba’dan boşalan koltuğa Oscar Garcia’yı getirmişti.

OKAY CELTA VİGO'DA KALACAK

46 yaşındaki genç teknik adamla yoluna devam eden ve son 4 haftada 4 puan toplayan Celta Vigo’nun Ocak ayı için hazırlıklara başladığı, Oscar Garcia’nın takımdan gitmesini istemediği oyuncuları yönetime ilettiği bildirildi. Şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan ve sakatlık problemlerini atlatarak formasına kavuşan Okay Yokuşlu’nun Celta Vigo’da kalacağı belirtilirken, İspanyol teknik adamın milli futbolcunun gidişine onay vermediği kaydedildi.

Son oynanan Leganes karşılaşmasında 90 dakika forma giyen 25 yaşındaki orta saha yavaş yavaş eski formuna geri dönme sinyalleri verirken, Oscar Garcia’nın Lobotka’yı da bırakmayacağı ifade edildi.