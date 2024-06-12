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Spor

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! ''Aranan savaşçıya yol açın''

A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile oynadığı özel maçta 45 dakika sahada görev yapan Arda Güler'e İspanyol basınından övgü yağdı. Milli futbolcunun performansı dikkat çekerken 'Avrupa Şampiyonası'nın en çok aranan savaşçısı Arda Güler'e yol açın' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam12 Haziran 2024 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! ''Aranan savaşçıya yol açın''
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Talihsiz iki sakatlığın ardından Real Madrid'de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arda Güler, etkili performansını Milli Takım forması ile de gösterdi. Polonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olan genç yetenek, 45 dakikada yaptıklarıyla öne çıkan isim oldu. Avrupa basını, Arda'ya gözünü dikti.

Özellikle İspanyollar Arda'yı yere göğe sığdıramadı. Diariodemallorca. es, "Avrupa Şampiyonası'nın elması Arda Güler. Yaratcılık, teknik, esneklik, kontrol ve şut... Türkiye'nin, Güler'ini anlatıyor" diye yazdı. Elconfidencial ise "Avrupa Şampiyonası'nın en çok aranan savaşçısı Arda Güler'e yol açın" ifadelerini kullandı. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Bernabeudigital de Arda'nın değerini katladığına vurgu yaparak "Güler'e milyon yağmuru. Real Madrid ellerini ovuşturuyor. Performansını yükselten oyuncu Real Madrid'e gelen tekliflerin artmasına sebep oldu" yorumunu yaptı. Theanalyst.eu ise Türkiye analizinde Arda için şöyle yazdı: "Türkiye, gelecekte poster çocuğu Arda Güler ile haklı olarak büyük bir heyecan yaratıyor.

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