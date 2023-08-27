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Spor

İspanyollar duyurdu! İşte Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, İspanyol temsilcisinde çıktığı bir antrenmanda dizinden sakatlandı. Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan 18 yaşındaki yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihini İspanyollar duyurdu. İşte detaylar...

27 Ağustos 2023 Pazar 11:33 - Güncelleme:
İspanyollar duyurdu! İşte Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi
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Fenerbahçe'de geride kalan sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Arda Güler, transfer sezonunda Avrupa devlerini peşine takmış ve son olarak kararını Real Madrid olarak vermişti. İspanya devine transferinden sonra çıktığı bir antrenmanda sakatlık yaşayan ve ameliyat olan 18 yaşındaki futbolcunun geri dönüş tarihi belli oldu.

ARDA GÜLER OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Real Madrid, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Arda Güler'in sakatlığına ilişkin bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Takımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampında sakatlanan ve tedavisi için erken şekilde İspanya'ya dönen milli oyuncunun sağ dizinden bir ameliyat geçirdiği bildirilmişti.

HENÜZ İLK MAÇINA ÇIKAMADI

Genç yıldız Arda Güler, yeni takımında çıktığı antrenmanlarda gösterdiği performans dikkat çekti. Attığı goller ve yaptığı asistlerle parmak ısırtan 18 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle henüz ilk resmi maçına çıkamadı.

İŞTE GERİ DÖNÜŞ TARİHİ

İspanya basını AS'ın haberine göre Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda dönecek.

SAKATLIK KRİZİ

Arda Güler, Thibaut Courtois ve Eder Militao'nun ardından bir sakatlık haberi daha geldi. Eflatun-beyazlı ekibin yıldız hücum oyuncusu Vinicius Jr.'ın, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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