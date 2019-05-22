İspanyollar duyurdu! İşte Guardiola'nın yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de bu sezon ve geçen sezon şampiyonluğa ulaşan teknik adam Pep Guardiola için Juventus iddiası geldi.

Juventus'ta teknik adamlık görevi sezon sonunda bitecek olan Massimiliano Allegri'nin yerine İspanyol teknik adam Guardiola'nın geleceği öne sürüldü.

İspanyol El Mundo Deportivo'nun muhabiri Francesco Aguilar, konuya ilişkin "Guardiola'nın, Manchester City ile anlaştığını bana söyleyen kişi, şimdi de Juventus'a gideceğini söylüyor. O zaman ona inandım, şimdi de inanıyorum." dedi.

Manchester City'de 174 maçta takımın başında olan 48 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 131 galibiyet 20 beraberlik ve 23 mağlubiyet alıp 2.37 puan ortalaması yakalamıştı.

(Sporx)