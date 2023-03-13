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Spor

İspanyollar duyurdu, o açıkladı! Trabzonspor'da Marc Bartra ayrılıyor mu?

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Marc Bartra'nın sezon sonu bordo-mavililerden ayrılmayı planladığı ileri sürüldü. Bartra, çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. İşte detaylar...

13 Mart 2023 Pazartesi 22:01 - Güncelleme:
İspanyollar duyurdu, o açıkladı! Trabzonspor'da Marc Bartra ayrılıyor mu?
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Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da Marc Bartra'dan sürpriz bir karar geldi.

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol savunma oyuncusunun sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılmayı planladığı aktarıldı. Bartra'nın, kariyerine büyük bir ligde devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve mali sıkıntıların, Bartra'nın takımdan ayrılmasını kolaylaştırabileceği ifade edildi.

Bordo-mavililerin 14 milyon euro'ya yakın bir borcunun olduğu, bu nedenle takımda en fazla kazanan futbolcularla yollarını ayırabileceği öne sürüldü. Bartra'nın yanı sıra Enis Bardhi ve Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılması muhtemel isimler olduğu vurgulandı.

Trabzonspor'un, sezon başında Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, bordo-mavili forma altında çıktığı 32 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

İDDİALARI YALANLADI!

Başarılı savunmacı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'dan ayrılmak istediğime dair medyada paylaşılan bilgi tamamen yanlıştır." ifadelerine yer verdi.

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