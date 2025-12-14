Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Real Madrid forması giyen savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ile ilgileniyor.

TEKLİF YAPILDI

Fichajes, Galatasaray'ın, 32 yaşındaki savunma oyuncusu için Real Madrid'e teklif yaptığını duyurdu.

"VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA"

Fichajes'de yer alan haber şu şekilde:

"Real Madrid yönetimi süreci büyük bir sakinlikle yönetiyor. Valdebebas'ta aceleci davranmak istemeyen yönetim, Alman yıldızın takım içindeki rolünün farkında. Rüdiger, hem sahadaki performansı hem de soyunma odasındaki liderliğiyle vazgeçilmez isimler arasında gösteriliyor.

Teknik ekip, Rüdiger'in özellikle büyük maçlardaki performansından son derece memnun. Baskı altında soğukkanlı kalabilen Alman savunmacı, Real Madrid savunmasının temel direklerinden biri konumunda."

"VİTRİN HAMLESİ"

"Sarı-kırmızılılar ise bu transferi "vitrin hamlesi" olarak görüyor. Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rüdiger transferiyle ses getirmeyi hedefliyor. İstanbul cephesinde umutlar tamamen tükenmiş değil.

Şu an için Real Madrid'in önceliği net: istikrar. Yönetim, şartlar olağanüstü şekilde değişmedikçe Rüdiger'in takımda kalmasından yana. Ancak transfer piyasasında her an her şey değişebilir.

Gözler şimdi Madrid'den çıkacak nihai kararda. Galatasaray beklemede, Real Madrid temkinli. Bu dosya kolay kapanacak gibi durmuyor."

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2022 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Alman savunma oyuncusunun, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.