İspanyollar yazdı! 'Beşiktaş, Guti’nin Real Madrid’e katılmasına izin verecek'

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılarından olan Guti Hernandez, İspanya’da yakından takip ediliyor. Şu anda La Liga’da sıkıntılı günler geçiren ve teknik direktör Lopetegui ile yolların ayrılması beklenen Real Madrid için Guti ismi gündemde tutuluyor.

Dünkü basın toplantısında da Real Madrid’e gitmesinden dolayı gurur duyacağını belirten Başkan Fikret Orman, İspanya basınını heyecanlandırdı. Beşiktaş Başkanı’nın açıklamaları sonrası Real Madrid’e yakın kaynaklar başta olmak üzere tüm İspanya’da Guti haberleri verildi.

İlk olarak Marca, ‘Beşiktaş, Guti’ye Real Madrid için engel olmayacak’ ifadelerini kullandı. Football Espana sitesi de ‘Beşiktaş, Guti’nin Real Madrid’e katılmasına izin verecek’ diye yazdı. ESPN’de de Guti için Beşiktaş’tan izin çıkacağı belirtildi.

Ayrıca Real Madrid’e yakın taraftar siteleri de Fikret Orman’ın açıklamalarını vererek, iznin başkandan geldiğini duyurdu. Bleacher Report’ta da Guti’ye Real Madrid yolunun açık olduğu vurgulandı.

(Skorer)