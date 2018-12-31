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İspanyollara göre Balotelli Fenerbahçe'ye imza atacak

İtalya'nın yaramaz çocuğu Mario Balotelli'nin yeni adresi Türkiye olabilir. İtalyan basını Nice ile sözleşme uzatmayacak olan Mario Balotelli'nin bir sonraki durağının Türkiye olabileceğini yazdı.

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Fransa'nın Nice takımında forma giyen ancak sezon sonunda Fransız ekibi ile sözleşme uzatmayacak olan İtalyan golcü oyuncu Mario Balotelli için Türkiye iddiası gündeme geldi. Bu sezon Fransa Ligi'nde 10 karşılaşmada 758 dakika süre alan Mario Balotelli bu süreçte takımı adına gol üretemedi ve büyük hayal kırıklığı yaşattı.

BU SEZON FRANSA LİGİ'NDE GOLÜ YOK

Fransız basını yaptığı haberle Nice ile yollarını ayıracağını açıklanan Mario Balotelli'nin bir sonraki durağı Türkiye olabilir dedi. Mario Balotelli'nin adı bir süredir ​Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

FENERBAHÇE DEVREDE

İspanyol yayın organı Mundo Deportivo ise ​Fenerbahçe'nin Nice ile yolları ayırma kararı alan Mario Balotelli transferinde devreye girdiğini okuyucularına duyurdu. Balotelli'nin gelecek sezon Nice Kulübü ile sözleşmesi sona erecek.

(Futbol Arena)

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