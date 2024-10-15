A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maçı boş geçmeyen ve fileleri havalandıran Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.

"SEÇİLMİŞ KİŞİ"

Diario AS'ta yer alan 'Güler, seçilmiş bir kişidir' başlıklı değerlendirmede, "Maç berabere bitecek gibi görünüyordu ancak Aktürkoğlu'nun müthiş baskısı topu Güler'e kazandırdı ve o da Türkiye'ye üç puanı kazandırmak için sadece topa dokundu. Türkler, Güler ile uçuyor." denildi.

"BUZ ÜZERİNDE DANS"

Marca ise 'Arda Güler, buz üzerinde dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye galibiyeti getirdi' başlığıyla şu yorumu yaptı: "Kaderin Arda Güler için bir zaferi vardı. Kaleci Valdimarsson topu ayağını kaçırdı, Aktürkoğlu topu ondan çaldı ve Madridli oyuncu istediği golü attı." ifadeleri yer aldı.

"KAHRAMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Relevo: "Arda Güler, Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor."

Sport: "Arda Güler, İzlanda maçında Türkiye'nin en aktif oyuncularından biriydi. Attığı golle galibiyeti getirdi."

Estadio Deportivo: "Arda Güler parlıyor."

Defansa Central: "Arda Güler Türkiye'ye zafer kazandırdı."

REAL'İN PAYLAŞIMI

Real Madrid hesabından Arda için yapılan yorumda ise, "Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı." denildi.

ANCELOTTI'YE TEPKİ

Ayrıca Real Madrid taraftarları, tıpkı Karadağ maçında olduğu gibi İzlanda-Türkiye maçının ardından da Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi. Tepkilerin nedeni, İtalyan hocanın 19 yaşındaki yıldıza çok az süre vermesiydi. İşte sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter) Ancelotti'ye yapılan eleştiriler:

"HARİKA İKİ MAÇ OYNADI"

"Arda Güler, milli maç arası boyunca milli takımı için ne harika iki maç oynadı. Ancelotti'nin onu bir sonraki maçta hangi pozisyona koyacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Aşağı yukarı yedek kulübesinin ortasında!"

"HİÇ ŞÜPHE DUYMADIM"

"Kulübün imzayı attığını duyurduğu günden beri ondan hiç şüphe etmedim. Şu anda tek istediğim Ancelotti'nin ona daha fazla süre vermesi. Böylece dünyanın onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu görmesi. Onun adı Arda Güler."

"VASAT ANCELOTTI"

"Gülerli Türkiye güçlü bir takım ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Hollanda'ya karşı oynarken neredeyse yarı finale çıkıyorlardı ve sonunda geri döndüler. Ancak vasat Ancelotti ona şans vermiyor çünkü genç ve 40 yaşındaki Modric'i tercih ediyor!"

"SADECE ANCELOTTI ANLAMIYOR"

"Bence Arda Güler'in Real Madrid için ilk 11 oyuncusu olduğunu sadece Ancelotti anlamıyor. Her maçta yeteneğini gösteriyor ancak Real Madrid'e geri döndüğünde oynamıyor. Hocanın inadı yüzünden bu oyuncuyu kaybetmekten çok korktuğumu inkâr etmiyorum."

"BUNU YİNE YAP"

"Arda Güler topu kırdığında (golü attığında) Ancelotti, kızgın bir şekilde Modric'le poz verir. Bunu yine yap!"