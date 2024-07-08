Samet Akaydin'ın attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan 21 yaşından küçük futbolcular arasında dördüncü isim oldu. İspanyol basının önde gelen gazetelerinden AS'ta, Güler'in performansı Maradona'ya benzetilirken çabasının yeterli olmadığı şu ifadelerle anlatıldı:

DAHİ ÇOCUK ARDA

"Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradona benzeri bir performans daha geldi. Arda Güler'in bir kez daha neredeyse Maradona benzeri bir asist ve hatta liderlik gösterisi sergilediği maçta Hollanda, Türkiye karşısında geriden geldikten sonra önümüzdeki Çarşamba günü Dortmund'da İngiltere ile karşılaşacak. Ancak Madrid'in dahi çocuğunun performansı yeterli olmadı.