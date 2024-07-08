İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6613
  • EURO
    35,3802
  • ALTIN
    2501.26
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyollardan Arda Güler'e övgü! ''Maradona benzeri liderlik''
Spor

İspanyollardan Arda Güler'e övgü! ''Maradona benzeri liderlik''

Milli yıldız Arda Güler'in Hollanda karşısında sergilediği performans İspanyol gazetesinde Maradona'ya benzetildi. Ayrıca haberde 19 yaşındaki yıldızın çabasının tur için yeterli olmadığı dile getirildi. İşte detaylar...

Akşam8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
İspanyollardan Arda Güler'e övgü! ''Maradona benzeri liderlik''
ABONE OL

Samet Akaydin'ın attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan 21 yaşından küçük futbolcular arasında dördüncü isim oldu. İspanyol basının önde gelen gazetelerinden AS'ta, Güler'in performansı Maradona'ya benzetilirken çabasının yeterli olmadığı şu ifadelerle anlatıldı:

DAHİ ÇOCUK ARDA

"Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradona benzeri bir performans daha geldi. Arda Güler'in bir kez daha neredeyse Maradona benzeri bir asist ve hatta liderlik gösterisi sergilediği maçta Hollanda, Türkiye karşısında geriden geldikten sonra önümüzdeki Çarşamba günü Dortmund'da İngiltere ile karşılaşacak. Ancak Madrid'in dahi çocuğunun performansı yeterli olmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.