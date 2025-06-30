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Spor

İspanyollardan Arda Güler'e övgü! ''Takımın pusulası''

Real Madrid'de takımın başına Xabi Alonso'nun gelmesinin ardından milli futbolcu Arda Güler adeta yeniden doğdu. İspanyol basını Arda Güler'in pozitif yöndeki gelişimine vurgu yaptı ve 'Takımın pusulası' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM30 Haziran 2025 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
İspanyollardan Arda Güler'e övgü! ''Takımın pusulası''
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İspanyol Marca gazetesi, R.Madrid forması giyen Arda'yı manşete taşıyarak "Takımın pusulası" ifadelerini kullandı

Arda Güler, Teknik Dİrektör Xabi Alonso'nun Real Madrid'e katılmasıyla adeta yeniden doğdu. Ancelotti'nin sağ kanatta görevlendirdiği Güler, artık Madrid'in orta sahasında merkezde rol alıyor. Güler'in yeni rolüne taraftarların yanı sıra İspanyol basınından da övgü geldi. İspanyol Marca gazetesi 20 yaşındaki milli oyuncuyu manşetine taşıdı. Gazetede Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu için, "Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle en çok kazananlardan biri oldu. Türk oyuncu, takımın pusulası olarak öne çıkıyor" ifadeleri kullanıldı. Gazete son günlerde Alonso'nun Arda'ya daha fazla süre vermesine değinen haberlerle gündeme geldi.

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