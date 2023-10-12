İspanyollardan geniş Galatasaray analizi!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz olarak yoluna devam eden Galatasaray'ın yıldızlar topluluğu kadrosu İspanyollara konu oldu.

İSPANYA'DAN GENİŞ ANALİZ

İspanya'nın en önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, Sarı-Kırmızılılar için geniş bir analiz yaptı. Pablo Panalas imzalı haberde yazan ifadeler şöyle: "Transfer döneminin kapanmasından sonra hangi kulübün başarılı olduğunu şimdiden görmeye başlıyoruz.

'SESSİZCE VE AKILLICA YAPTILAR'

Galatasaray, Türk futbolunun gücünü kaybetmiş gibi gözüktüğü dönemde operasyonları sessizce ve akıllıca yaptı. Geçen sezon PSG'den kiralanan Icardi, yıkıcı bir başlangıç oldu. Tek kişi o değildi. Premier Lig'in en yıkıcı oyuncularından Zaha ile Ziyech, Suudi Arabistan'ı seçmeyip Galatasaray'a geldi. Bakambu da yüksek kazançları bıraktı. Davinson, Leipzig'den imzalanan Angelino ve Demirbay geldi. Ndombele lüks takviye oldu. Bu yıldızlar, amiral gemisi haline gelen Galatasaray'a hayat veriyor."