Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, şu ana kadar takımda istediği süreyi alabilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşına giren genç futbolcu, Real Madrid taraftarlarına henüz yeteneklerini gösterme fırsatını istediği kadar bulamadı.

VALENCIA MAÇINDA ŞANS BEKLİYOR

Sevilla maçında formasını giyip, saha kenarına kadar gelen Arda Güler, Luka Modric'in o esnada gol atmasından doalyı Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmaktan vazgeçilmişti. Genç yıldızın Valencia ile deplasmanda oynanacak mücadelede kadroda olması bekleniyor. Yıldız oyuncunun forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İSPANYOLLARDAN OLAY İDDİA

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, gelecek sezon için Arda Güler'i kiralamak isteyen takımlara bir yenisi daha eklendi. Fichajes'in 'Özel' olarak duyurduğu haberde, "Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'i gelecek sezon kiralamayı uzun süredir düşünürken, UD Las Palmas, genç oyuncuyla ilgilenen son kulüp oldu.

'ARDA GÜLER'İN MORALİ BOZUK'

Türk kanat oyuncusu Las Palmas'ta önemli bir rol üstlenecek ve bu da iki kulüp arasında bir kiralama anlaşmasının varlığı için olumlu olacak. Böylece 18 yaşındaki oyuncu, beyaz kulübe dönmeden önce gerekli olan adaptasyon ve deneyim kazanma sürecinin bir parçası olarak düzenli olarak oynama ve bunu İspanya'da yapma fırsatı bulacak." ifadelerine yer verildi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ...'

Haberde Arda Güler için ayrıca, "Arda Güler önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri ve Madrid onun zaman içinde kilit bir oyuncu olacağına dair büyük umutlar besliyor, bu da bundan sonra alacağı dakikalara bağlı olacak ve bu da Las Palmas'ın kiralamayı bitirmek için kullanacağı nedenlerden biri." ifadeleri de yer aldı.