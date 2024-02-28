İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1911
  • EURO
    33,7327
  • ALTIN
    2035.96
  • BIST100
    9164.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyollardan olay iddia! Arda Güler'e bir talip daha
Spor

İspanyollardan olay iddia! Arda Güler'e bir talip daha

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Birçok defa takımdan ayrılacağı gündeme gelen milli yıldız için son iddia İspanyol basınından geldi. İddiaya göre UD Las Palmas, Arda Güler'i gündemine alan son kulüp oldu. İşte detaylar...

28 Şubat 2024 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
İspanyollardan olay iddia! Arda Güler'e bir talip daha
ABONE OL

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, şu ana kadar takımda istediği süreyi alabilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşına giren genç futbolcu, Real Madrid taraftarlarına henüz yeteneklerini gösterme fırsatını istediği kadar bulamadı.

VALENCIA MAÇINDA ŞANS BEKLİYOR

Sevilla maçında formasını giyip, saha kenarına kadar gelen Arda Güler, Luka Modric'in o esnada gol atmasından doalyı Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmaktan vazgeçilmişti. Genç yıldızın Valencia ile deplasmanda oynanacak mücadelede kadroda olması bekleniyor. Yıldız oyuncunun forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İSPANYOLLARDAN OLAY İDDİA

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, gelecek sezon için Arda Güler'i kiralamak isteyen takımlara bir yenisi daha eklendi. Fichajes'in 'Özel' olarak duyurduğu haberde, "Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'i gelecek sezon kiralamayı uzun süredir düşünürken, UD Las Palmas, genç oyuncuyla ilgilenen son kulüp oldu.

'ARDA GÜLER'İN MORALİ BOZUK'

Türk kanat oyuncusu Las Palmas'ta önemli bir rol üstlenecek ve bu da iki kulüp arasında bir kiralama anlaşmasının varlığı için olumlu olacak. Böylece 18 yaşındaki oyuncu, beyaz kulübe dönmeden önce gerekli olan adaptasyon ve deneyim kazanma sürecinin bir parçası olarak düzenli olarak oynama ve bunu İspanya'da yapma fırsatı bulacak." ifadelerine yer verildi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ...'

Haberde Arda Güler için ayrıca, "Arda Güler önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri ve Madrid onun zaman içinde kilit bir oyuncu olacağına dair büyük umutlar besliyor, bu da bundan sonra alacağı dakikalara bağlı olacak ve bu da Las Palmas'ın kiralamayı bitirmek için kullanacağı nedenlerden biri." ifadeleri de yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.