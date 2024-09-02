La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Ktlian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler'in ise mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da gündem oldu.

Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Carlo Ancelotti'ye Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

Taraftarlar, milli futbolcunun karşılaşmada hiç süre almamasını eleştirirken futbolcunun takıma küstürülmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.