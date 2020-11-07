Isparta 32 Spor'da koronavirüs şoku! 18 vaka...

IHA 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:30 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:30

Şehri profesyonel ligde temsil eden tek takım olan pembe-yeşilli ekipte 18 spor adamının testi pozitif olarak açıklandı. Haberi Kulüp Başkanı Atakan Yazgan duyurdu. Başkan Yazgan, "Üzülerek belirtmeliyim ki futbolcularımız ve teknik heyetimiz dahil 18 kişinin korona testi pozitif çıktı. Bütün ekip kontrollü bir şekilde karantinaya alındı" dedi.

Yazgan, "Yaz sezonundan bu yana oldukça dikkatli ve tedbirli davranıyorduk. Ne yazık ki ekibimiz bu bela ile karşı karşıya kaldı. Yetkililerimizin desteğiyle gerekli bütün tedbirleri aldık. İnşallah teknik heyetimiz ve futbolcularımız kısa sürede sağlığına kavuşacaklardır. Bütün halkımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.