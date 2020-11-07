İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Kasım 2020 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Isparta 32 Spor'da koronavirüs şoku! 18 vaka...
Spor

Isparta 32 Spor'da koronavirüs şoku! 18 vaka...

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ispartaspor'da futbolcular ve teknik heyet dahil toplam 18 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

IHA07 Kasım 2020 Cumartesi 14:30 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 14:30
ABONE OL

Şehri profesyonel ligde temsil eden tek takım olan pembe-yeşilli ekipte 18 spor adamının testi pozitif olarak açıklandı. Haberi Kulüp Başkanı Atakan Yazgan duyurdu. Başkan Yazgan, "Üzülerek belirtmeliyim ki futbolcularımız ve teknik heyetimiz dahil 18 kişinin korona testi pozitif çıktı. Bütün ekip kontrollü bir şekilde karantinaya alındı" dedi.

Yazgan, "Yaz sezonundan bu yana oldukça dikkatli ve tedbirli davranıyorduk. Ne yazık ki ekibimiz bu bela ile karşı karşıya kaldı. Yetkililerimizin desteğiyle gerekli bütün tedbirleri aldık. İnşallah teknik heyetimiz ve futbolcularımız kısa sürede sağlığına kavuşacaklardır. Bütün halkımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.