İki yıldır Gazze'de soykırım yapan İsrail, önüne geleni öldürmeye devam ediyor. İran'ın yaptığı saldırılarda 'Siviller öldürülüyor' diye propaganda yapan İsrail, son olarak Filistinli bir futbolcuyu daha şehit etti. Gazze soykırımının başlangıcından beri pek çok sporcuyu hedef alan İsrail bu kez Jabalia Services Club oyuncusu Abdullah Mazen Havila'yi katletti. Abdullah Mazen Havila 25 yaşındaydı ve Filistin kulübü Jabalia Services'ta forma giyiyordu. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Ain, Majd, Masfout, Baynoona ve Dubai City gibi kulüplerinde de forma giyen Havila için Filistin Futbol Federasyonu kınama mesajı yayınladı. Filistin bir kez daha FIFA'yı İsrail saldırılarına karşı somut önlem almaya çağırdı.

FEDERASYONA SALDIRI

İsrail, Filistin Futbol Federasyonu'nun Kudüs'ün kuzeyindeki El Ram kasabasında bulunan Filistin Futbol Federasyonu'nun genel merkezine göz yaşartıcı gaz bombası attı. Federasyon yetkilileri, "Saldırıda Faisal Al Husseini Stadı'nın çimleri de yandı" bilgisine yer verildi.