İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5398
  • EURO
    45,452
  • ALTIN
    4276.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsrail, Filistinli futbolcuyu şehit etti! FIFA'ya çağrıda bulunuldu
Spor

İsrail, Filistinli futbolcuyu şehit etti! FIFA'ya çağrıda bulunuldu

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında bir sporcuyu daha hedef aldı. Jabalia Services oyuncusu Abdullah Mazen Havila, şehit edildi. Filistin Futbol Federasyonu olayı kınarken, FIFA'ya bir kez daha çağrıda bulunuldu.

Akşam19 Haziran 2025 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
İsrail, Filistinli futbolcuyu şehit etti! FIFA'ya çağrıda bulunuldu
ABONE OL

İki yıldır Gazze'de soykırım yapan İsrail, önüne geleni öldürmeye devam ediyor. İran'ın yaptığı saldırılarda 'Siviller öldürülüyor' diye propaganda yapan İsrail, son olarak Filistinli bir futbolcuyu daha şehit etti. Gazze soykırımının başlangıcından beri pek çok sporcuyu hedef alan İsrail bu kez Jabalia Services Club oyuncusu Abdullah Mazen Havila'yi katletti. Abdullah Mazen Havila 25 yaşındaydı ve Filistin kulübü Jabalia Services'ta forma giyiyordu. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Ain, Majd, Masfout, Baynoona ve Dubai City gibi kulüplerinde de forma giyen Havila için Filistin Futbol Federasyonu kınama mesajı yayınladı. Filistin bir kez daha FIFA'yı İsrail saldırılarına karşı somut önlem almaya çağırdı.

FEDERASYONA SALDIRI

İsrail, Filistin Futbol Federasyonu'nun Kudüs'ün kuzeyindeki El Ram kasabasında bulunan Filistin Futbol Federasyonu'nun genel merkezine göz yaşartıcı gaz bombası attı. Federasyon yetkilileri, "Saldırıda Faisal Al Husseini Stadı'nın çimleri de yandı" bilgisine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.