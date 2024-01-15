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Spor

İsrail'e destek vermişti! Sagiv Jehezkel için sınır dışı kararı verildi

Antalyaspor'da forma giyen ve Trabzonspor'daki gol sevincinde İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı. 28 yaşındaki oyuncu için sınır dışı edilme kararı verildi. İşte detaylar...

15 Ocak 2024 Pazartesi 13:12 - Güncelleme:
İsrail'e destek vermişti! Sagiv Jehezkel için sınır dışı kararı verildi
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Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel (28), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SINIR DIŞI KARARI

TRT'nin haberine göre; Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK"TEN SORUŞTURMA

Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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