27 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

İsrail'i korumaktan yine çekinmedi! UEFA'dan utanç verici ceza

UEFA, Maccabi Hayfa maçında, “İsrail cinayet işliyor, dünya sessiz” pankartı açıldığı için Polonya kulübü Rakow Czestochowa'ya ceza verdi. Ancak aynı UEFA, rövanş maçında İsrail ekibi taraftarlarının açtığı '1939'dan beri katilsiniz' yazan bir pankarta ise sessiz kaldı. İşte detaylar...

27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:17
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Polonya ekibi Rakow Czestochowa'ya Konferans Ligi play-off'larının üçüncü turunda Maccabi Hayfa ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle 20 bin euro para cezası verdi. Maç sırasında Polonyalı taraftarlar, "İsrail cinayet işliyor, dünya sessiz" yazan bir pankart açmıştı. İsrail kulübü olayı UEFA'ya şikayet etti. Rövanş maçında, "1939'dan beri katilsiniz" yazan bir pankart açan ve Yahudi soykırımı nedeniyle Polonyalıları suçlayan Maccabi Hayfa taraftarına ise bir ceza vermedi.

UEFA daha önce İsrail tarafından katledilen Filistinli futbolcu için taziye mesajı yayınlamış ancak Suleiman al-Obeid'i kimin öldürdüğü ayrıntısına yer vermemişti. Ünlü futbolcu Salah da, "Obeid'i kim öldürdü?" paylaşımıyla UEFA'yı faili gizlemekle suçladı. UEFA, "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" şeklinde Süper Kupa maçında açtığı pankartta da İsrail'in ismine yer vermediği için eleştirilmişti.

