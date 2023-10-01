İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Haliç derbisinde karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı. Fatih Karagümrük'ün golleri 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yasin Özcan'ın soldan ortasında savunmadan seken top, ceza sahası içinde Ngoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Ceccherini'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

6. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Gomis'in sol kanatta yerden pasında topla buluşan Aytaç Kara, ceza yayının solundan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

34. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Gomis'in ceza sahası çizgisinin solundan içeri çevirdiği topu Rohden uzaklaştırmak istedi. Bu oyuncunun hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Aytaç Kara'nın ceza yayının hemen solundan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3

43. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Levent Mercan'ın soldan ortasında Ceccherini'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

Kasımpaşa soyunma odasına 3-1 önde gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

76. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'ten döndü.

77. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta Yunan file bekçisi Gianniotis gole izin vermedi.

89. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Biraschi'nin ceza sahası dışından ortasında Winck'in arka direkte yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

90+1. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top direkten auta çıktı.

Kalan dakikalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ün beraberlik golü için çabaları yeterli olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bahtiyar Birinci

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Shukurov (Dk. 78 Sturaro), Can Keleş (Dk. 32 Nazım Sangare), Rohden (Dk. 46 Eysseric), Güven Yalçın (Dk. 78 Darri), Serdar Dursun

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 69 Saddiki), Yasin Özcan (Dk. 69 Duhan Aksu), Aytaç Kara, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 58 Bastien), Gomis (Dk. 57 Erdem Çetinkaya), Ngoy (Dk. 90+1 Hasan Emre Yeşilyurt)

Goller: Dk. 3 Ceccherini (Kendi kalesine), Dk. 6 ve 34 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 43 Ceccherini, Dk. 89 Winck (Kendi kalesine) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ceccherini, Dk. 45+2 Atılay Canel (Teknik sorumlu), Dk. 81 Biraschi, Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Yasin Özcan, Dk. 84 Erdem Çetinkaya, Dk. 84 Omeruo (Kasımpaşa)