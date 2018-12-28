İstanbul kulüpleri ve İtalyanlar Mesut Özil'in peşinde
ARSENAL, devre arasında Mesut Özil’i kiralık yollamak istiyor.
İngiliz basını Mesut için 4 İstanbul kulübünün de sıraya girdiğini yazdı. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir dışında R. Madrid, İtalya’dan ise Inter, Mesut ile yakından ilgileniyor.
(Aksam)
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