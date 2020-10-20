İstanbul Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

20 Ekim 2020 Salı 23:22 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 23:22

Tarihte Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden İstanbul kulüpleri, turnuvaa 4 farklı takım tarafından temsil edilen ilk şehir oldu.

Bugüne kadar İstanbul takımlarından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken bu durum şehir rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar Galatasaray 16, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6 ve Başakşehir 1 sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etme başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul takımları haricinde ülkemizi temsil eden diğer takımlar ise Trabzonspor ve Bursaspor olmuştu.