İstanbul, Trabzonspor'a deplasman değil!

10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.
Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.
Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.
Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.
Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarında 3 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|2020-2021
|Fatih Karagümrük
|1 - 2
|2020-2021
|Beşiktaş
|1 - 2
|2020-2021
|M.Başakşehir
|0 - 1
|2020-2021
|Kasımpaşa
|1 - 2
|2020-2021
|Galatasaray
|1 - 1
|2021-2022
|Kasımpaşa
|0 - 1
|2021-2022
|Beşiktaş
|1 - 2
|2021-2022
|Karagümrük
|0 - 2
|2021-2022
|Galatasaray
|1 - 2
|2021-2022
|Fenerbahçe
|1 - 1
|2021-2022
|M.Başakşehir
|3 - 1
|2022-2023
|İstanbulspor
|0 - 2
|2022-2023
|Ümraniyespor
|0 - 1