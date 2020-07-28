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Spor

İstanbul Yarı Maratonu'nun tarihi belli oldu

Her yıl 10k ve 21k etaplarından oluşan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yeni normal dönem önlemleri ile 20 Eylül Pazar günü sadece 2.500 Yarı Maraton/21K koşucusu ile gerçekleşecek.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 10:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:56
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Dünya Atletizm Federasyonu (WA) tarafından Altın Kategori'ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü Tarihi Yarımada'da koşulacak.

Her yıl 10k ve 21k etaplarından oluşan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2.500 Yarı Maraton/21K koşucusu ile gerçekleşecek.

Tarihi Yarımada'da koşulacak yarış öncesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan "Kovit-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi" kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından, bekleme alanındaki düzenlemeye kadar her ayrıntı tek tek düşünülerek yapılan çalışmalara ve alınan kararlara sporcular www.istanbulyarimaratonu.com adresinden ulaşabilecek.

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