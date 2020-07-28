İstanbul Yarı Maratonu'nun tarihi belli oldu

DHA 28 Temmuz 2020 Salı 10:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:56

Dünya Atletizm Federasyonu (WA) tarafından Altın Kategori'ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü Tarihi Yarımada'da koşulacak.

Her yıl 10k ve 21k etaplarından oluşan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2.500 Yarı Maraton/21K koşucusu ile gerçekleşecek.