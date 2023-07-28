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Spor

İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'den Tete hamlesi

Bu transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla gündemden düşmeyen Fenerbahçe bu kez de bonservisi elinde bulunan Brezilyalı oyuncu Tete için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip transfer görüşmeleri için futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...

28 Temmuz 2023 Cuma 16:43 - Güncelleme:
İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'den Tete hamlesi
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Fenerbahçe, bonservisi elinden olan Brezilyalı yıldız oyuncu Tete ve menajerini İstanbul'a davet etti.

PREMIER LİG'DEN İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek olan ve bu yaz bonservissiz bir şekilde transfer yapacak olan Tete, uzun süre Premier Lig ekipleriyle görüştü. Burada istediği rol ve maaş teklifini alamayan Tete, diğer liglerden ve kulüplerden gelecek teklifleri dinlemeye başladı.

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Daha önce Tete ile ilgilenen ve teklifini sunan Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun diğer tekliflere de açık olduğunu duyması üzerine İstanbul davetini gönderdi ve hem genç yıldız hem de menajeri İstanbul'a geldi.

PROJE AKTARILDI

Tete ve menajerine hem daha iyi bir maaş teklifi sunan Fenerbahçe, alacağı rolü ve içinde yer alacağı projeyi de anlattı.

SATILAN YILDIZLAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Sarı lacivertliler, yakın dönemde Avrupa'ya satılan Elif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae, Arda Güler örneklerini de gösterip kariyerinde büyük bir sıçrama yapacağını da aktardı.

İSTANBUL'DAN SONRA BODRUM'A GİDECEK

Tete, Fenerbahçe ile görüştükten sonra Bodrum'da kısa bir süre tatil yapacak ve ardından kararını Fenerbahçe'ye iletecek.

TETE KİMDİR?

Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.

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