Fenerbahçe'nin yeni orta sahası Edson Alvarez oldu. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı Meksikalı futbolcu, İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için oyuncu ve West Ham United ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre, Edson Alvarez, Fenerbahçe'ye transferi için cuma günü İstanbul'a gelecek.

22 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.