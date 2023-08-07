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Spor

İstanbul'a geliyor! Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferinde sona yakın

Gelecek sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların bir süredir ilgilendiği 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, görüşmeler için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
İstanbul'a geliyor! Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferinde sona yakın
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş önemli bir transferi bitirmek üzere.

Sky Sport'un haberine göre; son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere 24 saat içinde Türkiye'ye gelecek.

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti.

Yapılan olumlu görüşmelerin ardından yıldız oyuncu İstanbul'a davet edildi. Chamberlain, ileri düzeyde görüşmeler yapmak için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

35 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.

Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.

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