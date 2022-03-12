İstanbul'a gidemeyen Antalyaspor erteleme istedi

DHA 12 Mart 2022 Cumartesi 17:53 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:53

Fraort TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşmadan 1 gün önce İstanbul'a gitmesi gereken Fraport TAV Antalyaspor'un planlanan uçak yolculuğu İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşların iptal olması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kırmızı beyazlılar günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaparak geçirdi.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesi için talepte bulundu.