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Spor

İstanbul'a gidemeyen Antalyaspor erteleme istedi

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemedi. Kırmızı beyazlı ekipte yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ertelenmesi talebinde bulundu.

DHA12 Mart 2022 Cumartesi 17:53 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:53
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Fraort TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşmadan 1 gün önce İstanbul'a gitmesi gereken Fraport TAV Antalyaspor'un planlanan uçak yolculuğu İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşların iptal olması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kırmızı beyazlılar günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaparak geçirdi.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesi için talepte bulundu.

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