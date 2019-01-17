İstanbul’da 4 büyükle UEFA zirvesi

Hüsnü Güreli’nin yanı sıra Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş’ın da hazır bulunduğu Riva’daki zirveye UEFA adına Andrea Traverso ve Pablo Rodriguez katıldı. UEFA Heyeti aynı gün F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Fener ve Cim-Bom’un mali düşüncelerini alan heyet bir sonraki günde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu dinledi.