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İstanbul’da 4 büyükle UEFA zirvesi

TÜRK futbolunda kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıların her geçen gün daha kötüye gitmesinin ardından gündeme gelen yeni kulüp lisans sistemi ve beraberindeki borçları yapılandırma projesi, Futbol Federasyonu tarafından İstanbul’da UEFA’nın onayına sunuldu.

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Hüsnü Güreli’nin yanı sıra Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş’ın da hazır bulunduğu Riva’daki zirveye UEFA adına Andrea Traverso ve Pablo Rodriguez katıldı. UEFA Heyeti aynı gün F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Fener ve Cim-Bom’un mali düşüncelerini alan heyet bir sonraki günde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu dinledi.

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