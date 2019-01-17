İstanbul’da 4 büyükle UEFA zirvesi
TÜRK futbolunda kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıların her geçen gün daha kötüye gitmesinin ardından gündeme gelen yeni kulüp lisans sistemi ve beraberindeki borçları yapılandırma projesi, Futbol Federasyonu tarafından İstanbul’da UEFA’nın onayına sunuldu.
Hüsnü Güreli’nin yanı sıra Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş’ın da hazır bulunduğu Riva’daki zirveye UEFA adına Andrea Traverso ve Pablo Rodriguez katıldı. UEFA Heyeti aynı gün F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Fener ve Cim-Bom’un mali düşüncelerini alan heyet bir sonraki günde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu dinledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.