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İstanbul'da Burak Yılmaz pazarlığı

Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz da eski kulübüne sıcak bakıyor. Kartal’da yönetim pazar günkü Trabzon maçı öncesi başkan Ahmet Ağaoğlu ile yıldız santrforun durumunu görüşüp işi tatlıya bağlamaya çalışacak.

  • StarSpor
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ARA transferde Vagner Love, Larin ve Mustafa Pektemek’ten memnun olmadığı için kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz’ı yeniden takıma kazandırmak için büyük çaba harcıyor. Yöneticilerin golcüye Beşiktaş’a gelmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

TRABZON’U KAFASINDAN SİLDİ

Karadeniz ekibinde haksızlığa uğradığına inanan ve Trabzonspor’u kafasından silen Burak’ın da Beşiktaş’a sıcak olduğu belirtildi. Ancak bu oyuncunun 5.5 milyon euro bonservis bedelinin olması işi zora sokuyor. Beşiktaş pazar günkü maç öncesi Başkan Ağaoğlu ile görüşecek.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Kartal bu görüşmede kolaylık yapılmasını isteyecek. Burak’ın alacaklarına karşılık bonservisini talep etmesi üstünün Beşiktaş tarafından tamamlanması da gündemde. Siyah-Beyazlılar’ın Trabzon’da yıllık 3.5 milyon euro alan Burak’a bonuslar hariç 2.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

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