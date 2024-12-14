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Spor

İstanbul'da kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile Fatih Karagümrük 2-2 ile berabere kaldı.

14 Aralık 2024 Cumartesi 18:30 - Güncelleme:
İstanbul'da kazanan çıkmadı
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük ile Boluspor 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Boluspor ilk 10 dakikada 2-0 öne geçti.

Boluspor'un gollerini 6. dakikada Paul Mukairu, 11. dakikada penaltıdan Jefferson kaydetti ve ilk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Solwie Energy Fatih Karagümrük, 48. dakikada Daniel Anthony Johnson'ın attığı golle farkı bire düşürdü.

Oyuna sonradan dahil olan Baran Demiroğlu'nun kafa vuruşuyla attığı golle Solwie Energy Fatih Karagümrük, 90+3'te eşitliği yakaladı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte Solwie Energy Fatih Karagümrük 28 puanla 3. sıraya yükselirken Boluspor 22 puanla 9. sırada.

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