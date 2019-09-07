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İstanbul'da milli maç hasreti sona erdi

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul'da bir resmi maça çıktı.

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Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terk etmişti.
 
Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.
 
VODAFONE PARK'TA İLK MİLLİ MAÇ
 
A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park'ta ilk kez sahaya çıktı.
 
Andorra karşısında ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapan Vodafone Park, 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçla kapılarını futbolseverlere açmıştı.
 
Vodafone Park'ta tribünler tamamen dolarken, milli takım büyük bir coşku ile desteklendi. Taraftarlara dağıtılan Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Statta çalan Mehter Marşı taraftarların coşkusunu daha da arttırdı. Taraftarlar, mücadele öncesinde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.
 
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükselmesi statta anons edildi. Anons sırasında taraftarlar alkışlarla milli takımın başarısını kutladı.

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