Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçı kadrosunda olmayan Sacha Boey için Bayern Münih ile transfer görüşmelerinin başladığı ortaya çıktı.

Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladı. 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerine katıldı.

15 MİLYON EURO VE BONUSA RET!

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey için gelen 15 milyon euro ve bonus teklifini kabul etmedi.

ARSENAL GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Bayern Münih, Galatasaray ve Sacha Boey'in menajeri ile görüşmelerde bulunduğu sırada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de süreceği takip ettiği ortaya çıktı. Arsenal'in Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısını çalma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

GALATASARAY NE KADAR İSTİYOR?

Galatasaray'ın Sacha Boey'e talip olan takımlardan minimum 30 milyon euro bonservis istediği ifade edildi. Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların, Boey için 30-35 milyon euro arasında bir rakam beklediğini öne sürdü.

ALMANYA'DAN SÜRPRİZ İDDİALAR!

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre ise Sacha Boey'in cuma günü Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçmesi beklendiği belirtildi. Alman basını, Bayern Münih'in Sacha Boey'in transferini 25 milyon euroya bitirebileceğini iddia etti.

PARA + MAZRAOUI İÇİN OLUMSUZ YANIT

Bu arada Alman basınında Sky ise Galatasaray'ın yapılan son görüşmede Bayern Münih'ten bonservis bedelinin yanı sıra Noussair Mazraoui'yi istediğini duyurdu. Ancak haberde Alman ekibinin bu takas teklifini reddettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sky Sport DE yer alan habere göre de Bayern Münih ile Galatasaray, Sacha Boey konusunda henüz anlaşma sağlamış değil. Görüşmeler bu sabah tüm hızıyla devam edecek. Boey, Bayern Münih'e transfer olmak istiyor ve Galatasaray'dan gelecek yeşil ışığı bekliyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.