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Spor

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali 2023'e kaldı

2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Porto'ya alan UEFA, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı olan 2023'teki finali Türkiye'de oynatacak. Bu yılki UEFA Süper Kupa finaline de İstanbul'un ev sahipliği yapması bekleniyor.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 10:15 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:15
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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