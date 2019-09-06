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İstanbul’da zafer gecesi

A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı ağırlıyor. 5 yıl sonra İstanbul’a dönen Ay-Yıldızlı ekibin Vodafone Park’ta 21.45’te oynayacağı mücadeleyi İskoç hakem Robertson yönetecek.

  • Star Spor
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FUTBOLDA milli heyecan zamanı. A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında bu gece İstanbul’da Andorra ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta oynanacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak mücadeleyi İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Elemelere Arnavutluk, Moldova ve Fransa galibiyetiyle fırtına gibi girdikten sonra deplasmanda İzlanda’ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, 4 yıl sonra İstanbul’da çıkacağı maçta zayıf rakibi Andorra’yı devirerek yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. 96 yıllık tarihinde çıktığı 572 maçta 217 galibiyet, 133 beraberlik ve 222 yenilgi alan A Milli Takım, daha önce Andorra ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanmıştı. Bu arada grupta bugün 19.00’da İzlanda-Moldova, 21.45’te Fransa-Arnavutluk karşılaşmaları da oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan, Hakan, Deniz, Yusuf, Cenk

ANDORRA: Gomes, Rubio, Lima, Llovera, Vales, Cervos, Garcia, Ferre, Clemente, Moreno, Gomez

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