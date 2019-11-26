İstanbul’da zirve koşusu

SÜPER Lig’de 12. haftayı deplasmanda aldığı 1-0’lık Konyaspor galibiyetiyle kapatıp, üst üste 4, son 6 haftada 5’inci galibiyetini alan Beşiktaş, zirveye İstanbul’da yürüyecek. Liderle arasındaki puan farkını 3’ü düşüren Siyah-Beyazlılar, ilk yarının kalan 5 haftasında ve ikinci devrenin ilk karşılamasını İstanbul içinde oynamın avantajını kullanıp koltuğu ele geçirmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı’nın öğrencileri zirve koşusu olarak planladığı 6 maçın ilkinde ligin dibine demir atan Kayseri’yi konuk edecek.

KASIMPAŞA VE FENERBAHÇE’YE GİDECEK

Kayserispor’un ardından Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda kozlarını paylaşacak olan Kartal, ardından 15. haftada Vodafone Park’ta Yeni Malatya’yı ağırlayacak. 16’ncı haftada derbide Fenerbahçe ile Kadıköy’de karkşılaşacak olan Beşiktaş, ilk yarıyı kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasıyla kapatacak. Avrupa Ligi’nde grupta çıkma ümitlerini tamamen yitiren Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk için savaşacağı Süper Lig’de ikinci yarının perdesini de evinde Sivas maçıyla açacak.