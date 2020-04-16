İstanbul'daki dev final için UEFA tarihi açıkladı!

16 Nisan 2020 Perşembe 22:57 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 22:57

Koronavirüs nedeniyle yerel ligler ve uluslararası futbol organizasyonları bir süredir oynanamazken, gözler 23 Nisan'da yapılacak toplantıya çevrildi. UEFA'nın video konferans yöntemiyle düzenleyeceği ve 55 ülke federasyonunun katılacağı perşembe günkü toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.

İngilizlerin ünlü basın organı BBC'de yer alan habere göre Avrupa futbolunun patronu; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğine ilişkin iki senaryo üzerinde duruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEMMUZ AYINDA BAŞLAYABİLİR

İlk senaryoya göre İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos'ta oynanması gündemde. Dev maçın bu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finallerin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması düşünülüyor.

B PLANI: SEKİZLİ FİNAL

İkinci senaryo ise bir hafta sürecek 'Sekizli final' ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek.

AVRUPA LİGİ'NDE DURUM BELİRSİZ

UEFA, Medipol Başakşehir'in mücadele ettiği Avrupa Ligi için ise henüz bir karara varamadı. Son 16 turu rövanş maçlarının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.