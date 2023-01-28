İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2023 Cumartesi / 7 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
Spor

İstanbulspor: 1 - Kayserispor: 1

İstanbulspor - Kayserispor rekabetinde 4. maç yarın oynanacak. Geride kalan 3 müsabakada, İstanbulspor ile Kayserispor'un galibiyet sayılarında 1-1 eşitlik bulunuyor.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
İstanbulspor: 1 - Kayserispor: 1
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Özgür Ertem yapacak.

İlk yarının son haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek son sıradan kurtulan İstanbulspor, geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından ise 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, kalesinde gördüğü 40 golle ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda.

Kayserispor ise geride kalan 19 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 26 puan toplarken ligde 8. sırada yer alıyor. Son maçında iç sahada Beşiktaş'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 2004-05 sezonunda oynanan lig maçlarında İstanbulspor rakibini sahasında 2-0 mağlup ederken, deplasmanda ise 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadelede ise sarı-kırmızılı takım rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.