İstanbulspor: 1 - Kayserispor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Özgür Ertem yapacak.

İlk yarının son haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek son sıradan kurtulan İstanbulspor, geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından ise 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, kalesinde gördüğü 40 golle ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda.

Kayserispor ise geride kalan 19 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 26 puan toplarken ligde 8. sırada yer alıyor. Son maçında iç sahada Beşiktaş'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 2004-05 sezonunda oynanan lig maçlarında İstanbulspor rakibini sahasında 2-0 mağlup ederken, deplasmanda ise 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadelede ise sarı-kırmızılı takım rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.