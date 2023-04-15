İstanbulspor 3 puanı 1 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 45+7'de Emeka Friday Eze'den geldi. Medipol Başakşehir'de 4 maç ceza alan teknik direktör Emre Belözoğlu kulübedeki yerini alamazken, takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

DEPLASMANLARDA KAYIP

Ligde oynadığı son 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Medipol Başakşehir, bu süreçte oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligdeki son deplasman galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla almıştı.

İSTANBULSPOR KÖTÜ SERİYİ SONLANDIRDI

Ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçlık da mağlubiyet serisi yaşayan İstanbulspor, bu maçla birlikte derin bir nefes almış oldu. İstanbulspor 1 maç fazlasıyla küme düşme hattındaki rakibi Giresunspor ile olan puan farkını 3'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 27'ye yükseltirken, Başakşehir 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor evinde Antalyaspor'u, Başakşehir ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden İstanbulspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Rroca'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Eze'nin yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Szysz'in plase vuruşunda kaleci Jensen yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Aleksic'in kafayla vurduğu top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Lokilo'nun sağdan kullandığı kornerde Deli'nin arka direkte uygun durumdaki kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+5. dakikada Rroca'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lokilo'nun uygun durumda vuruşunda kaleci Muhammed direk dibinde topu kornere çeldi.

45+7. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ çaprazda kazanılan frikiği Lokilo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Eze'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı bu pozisyonla sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR BİRAZDAN...

