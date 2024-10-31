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Spor

İstanbulspor 4 golle bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmesinde evinde Kilis Belediyespor'u konuk eden İstanbulspor, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

31 Ekim 2024 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
İstanbulspor 4 golle bir üst turda
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Uğur Okulları İstanbulspor, konuk ettiği Kilis Belediyespor'u 4-2 yenerek 4. tura yükseldi.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 28'de Sambissa, 45+1'de Demir Mermerci, 59. dakikada Diarra ve 90+3. dakikada Dijlan Aydın kaydetti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Harun Reşit Güngör

Uğur Okulları İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır (Dk. 71 Ologo), Fatih Tultak, Demir Mermerci, Duhan Aksu, Sambissa (Dk. 90+2 Ümit Kurt), Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez, Diarra (Dk. 71 Özcan Şahan), Yusuf Ali Özer (Dk. 27 Kerem Şen-Dk. 71 Yasin Polat), Jackson

Kilis Belediyespor: Hayrettin Çınar, Oğuzhan Malcı, Mehmet Emin Sipahi (Dk. 46 Eren Evin), Onur Kızıltaş, Emrah Mutlu (Dk. 68 Umut Koray Öz), Hüseyin Arabacıoğlu (Dk. 46 Mustafa Bardak), Muhammed Alibrahim (Dk. 83 Eren Demiray), Cabbar Samancı, İbrahim Anıl Tekeli, Mahsuni Boztepe (Dk. 46 Arif Bostancı), Taner Çapakçur

Goller: Dk. 28 Sambissa, Dk. 45+1 Demir Mermerci, Dk. 59 Diarra, Dk. 90+3 Dijlan Aydın (İstanbulspor), Dk. 57 Arif Bostancı (Penaltıdan), Dk. 72 Taner Çapakçur (Kilis Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Emrah Mutlu, Dk. 51 Mustafa Bardak, Dk. 77 Onur Kızıltaş, Dk. 78 Cabbar Samancı (Kilis Belediyespor), Dk. 55 Demir Mermerci (İstanbulspor)

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