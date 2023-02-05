İstanbulspor, Alanyaspor'u puansız gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
13. dakikada Cavaleiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Jensen'in çeldiği meşin yuvarlak köşe bayrağına yakın noktadan taca çıktı.
26. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top penaltı noktasında Doumbia'nın önüne düştü. Doumbia'nın yerden şutunda Ba'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
37. dakikada rakip yarı alanda topu önüne Rroca rakibinden sıyrılarak pasını Valon Ethemi'ye aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ethemi'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti.
49. dakikada Balkovec'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.
67. dakikada Eduart Rroca'nın savunma arkasına attığı pasta topu alarak sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Valon Ethemi, kaleci Runarsson'un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0
71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında toplu buluşan Efecan'ın ortasında uzak köşede topu kontrol eden Cavaleiro'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada Candeias'ın pasında Leroy Fer'in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
77. dakikada sağ tarafta Loshaj'ın derinlemesine pasında Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-1
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 83 Ali Yaşar), Ba (Dk. 43 Loshaj), Lokilo (Dk. 78 Guri), Muammer Sarıkaya (Dk. 83 Mehremic), Rroca, Ethemi, Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Topalli)
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fer, Balkovec, Zinedine Ferhat (Dk. 68 Oğuz Aydın), Doumbia (Dk. 68 Umut Güneş), Lusamba, Yusuf Özdemir (Dk. 68 Candeias), Efecan Karaca (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Cavaleiro (Dk. 82 Eduardo), Hassan
Goller: Dk. 67 Ethemi, Dk. 77 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 71 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 28 Rroca (İstanbulspor)