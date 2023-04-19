İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4026
  • EURO
    21,2881
  • ALTIN
    1243.68
  • BIST100
    5061.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşmasında kazanan çıkmadı
Spor

İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşmasında kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde karşılaşan İstanbulspor ve Antalyaspor maçı 3-3 berabere tamamlandı. Her iki takım sahadan 1 puan ile ayrıldı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşmasında kazanan çıkmadı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbulspor maçta üç kez öne geçti ama Antalyaspor rakibini yakaladı.

İstanbulspor'un gollerini 6. dakikada Eduard Rroca, 45. dakikada Mahamadou Ba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti.

Konuk ekip Antalyaspor'un golleri 42. dakikada Fernando, 51 ve 88. (P) dakikada Haji Wright'dan geldi.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ 4 CEZALI

İstanbulspor'da sarı kart gören kaleci David Jensen, Demeaco Duhaney, Mahamadou Ba ve Onur Ergün, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bu beraberliğin ardından İstanbulspor puanını 28 yaptı. Son 9 deplasmanda kazanamayan Antalyaspor da 33 puana ulaştı.

Süper Lig'de 24 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Antalyaspor aynı gün Sivasspor'u ağırlayacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.