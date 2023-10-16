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Spor

İstanbulspor artık Hakan Yakın'a emanet!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı Hakan Yakın ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
İstanbulspor artık Hakan Yakın'a emanet!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Yakın getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İstanbulspor'da ligin ilk 4 haftasında yaşanan ikişer mağlubiyet ve beraberliğin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Sarı-siyahlı takım, son 3 maçına ise yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkmıştı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabilen İstanbulspor, 19. sırada yer alıyor.

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